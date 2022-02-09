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В Android-смартфонах з'явиться супутниковий зв'язок
Фото: Google
Google готує нову технологію, яка дозволить Android-смартфонам підключатися напряму до супутників. Компанія має намір розгорнути її у наступній версії Android (14), тобто восени 2023 року.
Про це повідомляє видання 9to5google, пише УНІАН.
З відповідною заявою виступив старший СЕО Google з платформ і екосистем Хіроші Локхеймер. У своїй заяві він також згадав, як "було непросто змусити 3G + Wi-Fi працювати" на перших телефонах з Android (HTC Dream / T-Mobile G1) 15 років тому.
У Google зауважили, що "користувальницький досвід для телефонів, які можуть підключатися до супутників", буде відрізнятися від звичайних з'єднань LTE і 5G. Основна мета проєкту – забезпечити зв'язком користувачів в місцях, де немає мережі, тому пропускна здатність подібного формату на одну стільникову зону складе не більше 2-4 Мбіт/с.
Раніше повідомлялося, що Google створив роботів для офісу.
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02 09 2022 13:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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