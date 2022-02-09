RSS
НОВИНИ

В Android-смартфонах з'явиться супутниковий зв'язок

Ольга
Матарикіна
Це має статися восени 2023 року
В Android-смартфонах з Фото: Google
Google готує нову технологію, яка дозволить Android-смартфонам підключатися напряму до супутників. Компанія має намір розгорнути її у наступній версії Android (14), тобто восени 2023 року.
 
Про це повідомляє видання 9to5google, пише УНІАН.
 
З відповідною заявою виступив старший СЕО Google з платформ і екосистем Хіроші Локхеймер. У своїй заяві він також згадав, як "було непросто змусити 3G + Wi-Fi працювати" на перших телефонах з Android (HTC Dream / T-Mobile G1) 15 років тому.
 
У Google зауважили, що "користувальницький досвід для телефонів, які можуть підключатися до супутників", буде відрізнятися від звичайних з'єднань LTE і 5G. Основна мета проєкту – забезпечити зв'язком користувачів в місцях, де немає мережі, тому пропускна здатність подібного формату на одну стільникову зону складе не більше 2-4 Мбіт/с.
 
Раніше повідомлялося, що Google створив роботів для офісу.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 09 2022 13:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Том Купер, війна в Україні. Звіт за 1 вересня 2022 р. Сесія запитань і відповідей

Том Купер, війна в Україні. Звіт за 1 вересня 2022 р. Сесія запитань і відповідей

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.