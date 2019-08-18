В окупованому Криму російські військові випадково активували 700-кілограмову ракету
Інцидент трапився ще в жовтні 2017 року, але розголосу йому надали тільки зараз.
"Міноборони намагається стягнути понад 45 млн руб з двох військовослужбовців морської авіації Чорноморського флоту, які випадково запустили на аеродромі в Саках авіаційну керовану ракету Х-29ТД", - повідомляє російський "Коммерсант".
Її бойова частина з приблизно 100 кг вибухової речовини не спрацювала, проте в результаті несанкціонованого пуску списувати довелося дві Х-29ТД і спецапаратуру для їх перевірки, а крім того, відновлювати ангар, звідки вилетіла ракета.
Кримінальну справу проти військовослужбовців Олексія Чебанова та Миколи Звєрєва, обвинувачених військовим слідством Слідчого комітету Росії в порушенні правил поводження зі зброєю, які представляють підвищену небезпеку для оточуючих (ч. 1 ст. 349 КК РФ), розглянув так званий Кримський гарнізонний військовий суд.
За інцидент військовим обмежили просування по службі і урізали частину грошового забезпечення.
Нагадаємо, що з початку року в окупованому Криму було порушено 20 кримінальних справ за ухиляння від військової служби в російській армії. 17 осіб вже отримали вирок.
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