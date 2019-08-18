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В окупованому Криму російські військові випадково активували 700-кілограмову ракету

Після пуску 700-кілограмова ракета пробила стіну ангару
У Саках російські окупанти випадково активували 700-кілограмову ракету класу "повітря - поверхня" в ангарі аеродрому.
В окупованому Криму російські військові випадково активували 700-кілограмову ракету Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Інцидент трапився ще в жовтні 2017 року, але розголосу йому надали тільки зараз.

"Міноборони намагається стягнути понад 45 млн руб з двох військовослужбовців морської авіації Чорноморського флоту, які випадково запустили на аеродромі в Саках авіаційну керовану ракету Х-29ТД", - повідомляє російський "Коммерсант".

Її бойова частина з приблизно 100 кг вибухової речовини не спрацювала, проте в результаті несанкціонованого пуску списувати довелося дві Х-29ТД і спецапаратуру для їх перевірки, а крім того, відновлювати ангар, звідки вилетіла ракета.

Кримінальну справу проти військовослужбовців Олексія Чебанова та Миколи Звєрєва, обвинувачених військовим слідством Слідчого комітету Росії в порушенні правил поводження зі зброєю, які представляють підвищену небезпеку для оточуючих (ч. 1 ст. 349 КК РФ), розглянув так званий Кримський гарнізонний військовий суд.

За інцидент військовим обмежили просування по службі і урізали частину грошового забезпечення.

Нагадаємо, що з початку року в окупованому Криму було порушено 20 кримінальних справ за ухиляння від військової служби в російській армії. 17 осіб вже отримали вирок.

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