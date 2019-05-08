За відмову від служби в армії РФ отримали вирок 17 кримчан
У 2019 році було порушено 20 нових кримінальних справ за ст. 328 КК РФ за ухилення від військової служби в Збройних силах РФ. В 17 з них винесено вирок, ще 3 - на розгляді. Тільки в липні винесено 5 вироків за цією статтею", - повідомляє "Крымская правозащитная группа".
Всього за час окупації Криму Росією таких справ стосовно кримчан було відкрито, як мінімум 69.
Згідно "Крымской правозащитной группе", цієї весни в Криму пройшла 9-я призовна кампанія, в рамках якої заявлено про призов 3400 осіб, в тому числі з Криму - 2800, з Севастополя - 600.
Всього з 2014 року в російську армію було незаконно призвано близько 18 900 жителів Криму, включаючи Севастополь.
Кримська правозахисна група (КПГ) нагадує, що призов кримчан до армії РФ грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права.
Проведення призову жителів на окупованих територіях в ряди армії країни-окупанта, а також безперервна на території Криму пропаганда служби в ЗС РФ порушують ст. 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни (Четвертої Женевської Конвенції), а переміщення призваних громадян України з окупованої території на територію РФ порушує ст. 49 цієї Конвенції.
Нагадаємо, що Прокуратура Криму відкрили провадження проти суддів Верховного суду через скандального Чорнобука.
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