Прокуратура Криму відкрили провадження проти суддів Верховного суду через скандального Чорнобука

Прокуратура АР Крим відкрила провадження відносно суддів Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду за винесення завідомо неправосудного рішення

Провадження відкрите за ч. 1 ст. 375 ККУ.

Про це повідомили джерела "УП" у правоохоронних органах.

Провадження стосується рішення у справі про скасування постанови Верховної Ради щодо звільнення за порушення присяги судді апеляційного суду Дніпропетровської області Валерія Чорнобука.

Відзначається, що судді скасували постанову ВР через нібито порушення регламенту, а саме через недостатню кількість голосів для прийняття рішення.

Проте, за словами співрозмовника, слідство встановило всіх депутатів, які перебували на засіданні та брали участь у голосуванні за звільнення судді Чорнобука.

"Враховуючи, що… досудове розслідування злочинів, вчинених суддями, здійснюють слідчі органів Державного бюро розслідувань, готується постанова про визначення підслідності у зазначеному кримінальному провадженні", - підсумував співрозмовник "УП".

Напередодні прокуратура завершила досудове розслідування щодо підозрюваного у державній зраді колишнього голови Апеляційного суду Криму.

З 11 червня підозрюваному і захисникам надали доступ до матеріалів справи для ознайомлення.

Суддю 3 листопада затримали екс-голову Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука, якого підрюють у державній зраді.

Нагадаємо, що Чорнобук був суддею Апеляційного суду Дніпропетровської області.

Колишньому судді інкримінують держзраду і підривну діяльність: його підозрюють у допомозі російським окупантам у переході судів АР Крим на здійснення правосуддя на підставі законодавства держави-агресора.

У березні 2014 року Чорнобук публічно підтримав анексію Криму Росією. Незважаючи на це, незаконна влада Криму звільнила його з посади і заборонила в'їзд на півострів. На початку квітня 2014 року Чорнобук повернувся до Дніпропетровська, заявив про вірність Україні, а в липні указом президента Петра Порошенка його призначено на посаду судді Апеляційного суду Дніпропетровської області.

У липні 2018 генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що в приміщеннях колишнього голови Апеляційного суду АРК Валерія Чорнобука провели обшуки та повідомили йому через родича підозру у вчиненні державної зради за ч.1 ст.111 КК України.

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