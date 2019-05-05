В анексованому Криму провели репетицію параду до Дня перемоги

Колону параду окупантів у Севастополі очолила "Катюша" з написом "За Сталіна!"

Російська влада провела ввечері 4 травня в окупованих Сімферополі, Севастополі та Керчі репетиції військового параду, приуроченого до російського "Дня перемоги".

"Колону військової техніки в Севастополі очолювала бойова машина реактивної артилерії воєнних років, відома під неофіційною назвою "Катюша", на реактивних снарядах якої було написано "За Сталіна! Від Катюші", - йдеться в матеріалі "Крим.Реалії".

У репетиції в Севастополі також брали участь танк воєнних років Т-34 на синтетичних гусеницях, самохідна артилерійська установка і кілька десятків російських бойових машин, що перебувають на озброєнні берегових військ Чорноморського флоту Росії.

У Керчі на репетиції була представлена різна військова техніка Росії від броньовиків, БТРів, мінометів і гаубиць, систем "Град" до зенітних ракетних систем С-300. У підготовці до параду брали участь військові різних видів російських військ і "юнармійці".

Нагадаємо, що з 2015 року в анексованому Криму порушили 15 кримінальних і близько 250 адміністративних справ за ухилення від служби в російській армії.