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В Англії на державному рівні боротимуться з холестерином

Британські чиновники прогнозують, що це дозволить запобігати 55 тисячам випадків серцевих приступів та інсультів на рік.
Національна служба охорони здоров'я Англії почне застосовувати новий препарат inclisiran, аби вберегти населення від серцевих приступів і інсультів, які спричиняє холестерин.
В Англії на державному рівні боротимуться з холестерином Фото: з вільних джерел

Про це повідомив Міністр охорони здоров’я Великої Британії Мет Хенкок, повідомляє "Громадське".

Він зазначив, що Національна служба охорони здоров’я Англії вже почала проводити населенню ін’єкції два рази на рік, які понижують рівень холестерину.

Водночас нові клінічні дослідження дозволять вже до кінця 2020 року запропонувати пацієнтам нову формулу ліків inclisiran, які пригнічуватимуть ген PCSK9, що спричиняє утворення надлишку холестерину в крові. Він може змусити печінку поглинати більше "поганого" холестерину і розчиняти його.

Дослідження, які проводили в Європейській спілці кардіологів минулого року, показали, що препарат може знизити рівень холестерину в крові у два рази за кілька тижнів.

Британські чиновники прогнозують, що це дозволить запобігати 55 тисячам випадків серцевих приступів та інсультів на рік. Нові ліки спершу застосовуватимуть лише в Англії. Там отримати їх зможуть близько 40 тисяч пацієнтів Національної служби охорони здоров’я.

Нагадаємо, що кардіолог звинувачує Apple в порушенні патенту через Apple Watch.
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14 01 2020 12:45
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