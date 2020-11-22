В Англії після локдауну введуть трирівневу систему обмежень

За заявою Даунінг-стрит, до рівнів з більш жорсткими антивірусними заходами буде віднесено більше територій, ніж до локдауну

Британська влада не продовжуватиме в Англії термін дії локдауну, введеного для боротьби з поширенням коронавірусу. Замість нього після 2 грудня повернуть трирівневу систему обмежень, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За заявою Даунінг-стрит, до рівнів з більш жорсткими антивірусними заходами буде віднесено більше територій, ніж до локдауну. Обмеження, передбачені на кожному з рівнів, також планується посилити. Подробиці поки невідомі.

Очікується, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон викладе свій план перед парламентом у понеділок після обговорення в уряді в неділю.

"Бі-бі-сі" зазначає, що дана заява уряду стало відповіддю на повідомлення ЗМІ про майбутнє англійців після карантину. Зокрема, газета Daily Telegraph писала, що кільком сім'ям буде дозволено зібратися разом на період з 22 до 28 грудня.

31 жовтня Джонсон оголосив про введення в Англії з 5 листопада до 2 грудня карантину, подібного до активного навесні. Відмінність полягала в тому, що дитсадки, школи, університети не закривалися, а співробітники, які не можуть працювати віддалено, могли продовжувати ходити в офіси.

Ці обмеження стосуються тільки Англії. Влада інших частин Великої Британії самостійно визначає заходи, необхідні для боротьби з поширенням коронавірусу.

Нагадаємо, що Johnson&Johnson почала випробування COVID-вакцини на 6000 добровольців