Johnson&Johnson почала випробування COVID-вакцини на 6000 добровольців

Шести тисячам британських добровольців спочатку введуть першу дозу експериментальної вакцини або ж плацебо, а наступну другу дозу - через 57 днів

Американська компанія Johnson&Johnson розпочала клінічні випробування своєї експериментальної двохдозної вакцини від коронавірусу на третьому етапі дослідження препарату.

Випробування розпочалися у Великобританії, передає "Укрінформ" із посиланням на Reuters.

Зазначається, що шести тисячам британських добровольців спочатку введуть першу дозу експериментальної вакцини або ж плацебо, а наступну другу дозу - через 57 днів. Таким чином розробники планують оцінити потенційну ефективність тривалості захисту від введення другої дози препарату.

Як відомо, компанія J&J у виробництві своєї вакцини використовує технологію AdVac, яку раніше використовували для виготовлення вакцини від вірусу, що викликає лихоманку Ебола.

Раніше повідомлялося, що Johnson&Johnson тимчасово зупиняли розгорнуті клінічні випробування усіх експериментальних вакцинних препаратів від коронавірусу через інсульт після введення дози вакцини у одного з добровольців. Пізніше було доведено, що хвороба добровольця не була пов’язана з дослідженнями.

Нагадаємо, напередодні заявлялося, що компанія Johnson & Johnson може провести випробування вакцини в Україні