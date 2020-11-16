Johnson&Johnson почала випробування COVID-вакцини на 6000 добровольців
Випробування розпочалися у Великобританії, передає "Укрінформ" із посиланням на Reuters.
Зазначається, що шести тисячам британських добровольців спочатку введуть першу дозу експериментальної вакцини або ж плацебо, а наступну другу дозу - через 57 днів. Таким чином розробники планують оцінити потенційну ефективність тривалості захисту від введення другої дози препарату.
Як відомо, компанія J&J у виробництві своєї вакцини використовує технологію AdVac, яку раніше використовували для виготовлення вакцини від вірусу, що викликає лихоманку Ебола.
Раніше повідомлялося, що Johnson&Johnson тимчасово зупиняли розгорнуті клінічні випробування усіх експериментальних вакцинних препаратів від коронавірусу через інсульт після введення дози вакцини у одного з добровольців. Пізніше було доведено, що хвороба добровольця не була пов’язана з дослідженнями.
Нагадаємо, напередодні заявлялося, що компанія Johnson & Johnson може провести випробування вакцини в Україні
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