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В Англії з початку локдауну різко знизився рівень заражень коронавірусом

З січня в Англії спостерігається "сильне зниження" рівня коронавірусних інфекцій, стверджують вчені, що відстежують епідемію.
В Англії з початку локдауну різко знизився рівень заражень коронавірусом Фото: dt.ua

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Дослідження React Імперського коледжу в Лондоні показало, що кількість заражень по всій Англії зменшилася на дві третини з початку локдауну, а в Лондоні - на 80%.

Але рівень заражень все ще високий, між 4 і 13 лютого кожен із 200 тестів був позитивним.

Це схоже на рівні, які спостерігались наприкінці вересня 2020 року.

Незважаючи на те, що це проміжні висновки, на основі понад 85 000 тестів від випадково вибраних людей, науковці припускають, що соціальне дистанціювання та обмеження приносять свій результат.

Дані дослідження стали відомі, коли прем'єр-міністр Борис Джонсон готується отримати нові дані про вплив вакцинації на поширення коронавірусу, напередодні публікації в понеділок дорожньої карти щодо послаблення локдауну в Англії.

Виступаючи в середу, він заявив, що Англія буде обережно пом'якшувати коронавірусні заходи.

У середу у Великій Британії було зареєстровано ще 12 718 випадків коронавірусу, що на 24% менше середнього показника за сім днів, а також 738 нових смертей.

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18 02 2021 09:26
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