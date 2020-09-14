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В Анкарі почалися консультації щодо ЗВТ між Україною і Туреччиною

Українську делегацію очолює заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України - торговий представник України Тарас Качка
В Анкарі розпочався черговий раунд консультацій в рамках переговорного процесу з укладення Угоди про вільну торгівлю між Україною та Турецькою Республікою.
В Анкарі почалися консультації щодо ЗВТ між Україною і Туреччиною Фото: novostipmr.com

Українську делегацію очолює заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України - торговий представник України Тарас Качка, турецьку делегацію - керівник генерального директорату з питань ЄС та угод міністерства торгівлі Туреччини Хюсню Ділемре, повідомляє "Укрінформ".

1  вересня за дорученням Президента України Володимира Зеленського міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко провів телефонну розмову з міністром торгівлі Турецької Республіки Рухсар Пекджан.

Угода про вільну торгівлю була головною темою розмови. Сторони домовилися перезавантажити переговорний процес, який з перервами триває з 2012 року, і віднайти взаємовигідне рішення для укладання Угоди про вільну торгівлю. Також мова між міністрами йшла про підняття Туреччиною митних тарифів, що торкнулося безпосередньо українських експортерів. Як варіант врегулювання цієї ситуації було визнано спільне напрацювання оптимальної тарифної пропозиції. У ході спілкування міністрів було домовлено про нинішній візит Тараса Качки в Анкару.

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14 09 2020 16:18
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