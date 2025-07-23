В Анкарі розпочалася зустріч української делегації з Ердоганом
23 липня 2025, 15:55
Фото: unian.ua
Надалі у Стамбулі заплановані перемовини з росіянами.
Українська делегація розпочала зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі.
Про це повідомляє Суспільне.
Надалі в Стамбулі заплановані перемовини з росіянами.
Як повідомлялося, сьогодні українська делегація прибула до Туреччини на третій раунд перемовин з російською стороною. Її очолив секретар РНБО Рустем Умєров. За інформацією джерел, основна тема переговорів - підготовка зустрічі на рівні лідерів.
Попередній, другий раунд переговорів з росією відбувся на початку червня. Українська і російська делегації зустрілися після того, як замість припинення вогню путін оголосив, що хоче повернення до переговорів. Тоді американський президент Дональд Трамп підтримав цю ідею, а український президент погодився, покликавши на особисту зустріч російського лідера. Володимир Зеленський прибув до Туреччини, але путін – ні.
Україна досі вимагає прямої зустрічі лідерів та припинення вогню як першого кроку на шляху до миру. росія висуває нереалістичні вимоги, як відмова від територій і роззброєння, та затягує війну.
Однак на переговорах вдалося домовитися про масштабні обміни полоненими.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації для чергового раунду переговорів України та Росії в Туреччині.