В Анкарі розпочалася зустріч української делегації з Ердоганом

Українська делегація розпочала зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі.

Надалі в Стамбулі заплановані перемовини з росіянами.

Як повідомлялося, сьогодні українська делегація прибула до Туреччини на третій раунд перемовин з російською стороною. Її очолив секретар РНБО Рустем Умєров. За інформацією джерел, основна тема переговорів - підготовка зустрічі на рівні лідерів.

Попередній, другий раунд переговорів з росією відбувся на початку червня. Українська і російська делегації зустрілися після того, як замість припинення вогню путін оголосив, що хоче повернення до переговорів. Тоді американський президент Дональд Трамп підтримав цю ідею, а український президент погодився, покликавши на особисту зустріч російського лідера. Володимир Зеленський прибув до Туреччини, але путін – ні.

Україна досі вимагає прямої зустрічі лідерів та припинення вогню як першого кроку на шляху до миру. росія висуває нереалістичні вимоги, як відмова від територій і роззброєння, та затягує війну.

Однак на переговорах вдалося домовитися про масштабні обміни полоненими.