В АП пояснили, як слова Порошенка потрапили у промову Зеленського
"Вивчивши у робочому порядку обставини підготовки тез для виступу президента України, було ухвалено рішення про відмову від проведення службового розслідування з огляду на те, що причиною інциденту було використання працівниками стереотипних підходів і наявних напрацювань, а не свідомий намір компрометації посадових осіб або української зовнішньої політики в цілому", - таку відповідь надіслала АП на запит, повідомляє "Українська правда".
Також у відповіді АП зазначили, "що текст промови відповідав засадам зовнішньої політики України і підкреслював відданість курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію, яку цілком поділяє президент України Володимир Зеленський".
Нагадаємо, що прес-секретар колишнього президента Петра Порошенка звинуватив чинного Володимира Зеленського у плагіаті промови екс-глави держави.
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