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В АП пояснили, як слова Порошенка потрапили у промову Зеленського

"Текст промови відповідав засадам зовнішньої політики України і підкреслював відданість курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію"
У промові президента Володимира Зеленського під час виступу в Брюсселі були використані тези і висловлювання Петра Порошенка, названі "відвертим плагіатом", через стереотипні підходи неназваних державних службовців і використання ними наявних напрацювань.
В АП пояснили, як слова Порошенка потрапили у промову Зеленського Фото: hyser.com

"Вивчивши у робочому порядку обставини підготовки тез для виступу президента України, було ухвалено рішення про відмову від проведення службового розслідування з огляду на те, що причиною інциденту було використання працівниками стереотипних підходів і наявних напрацювань, а не свідомий намір компрометації посадових осіб або української зовнішньої політики в цілому", - таку відповідь надіслала АП на запит, повідомляє "Українська правда".

Також у відповіді АП зазначили, "що текст промови відповідав засадам зовнішньої політики України і підкреслював відданість курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію, яку цілком поділяє президент України Володимир Зеленський".

Нагадаємо, що прес-секретар колишнього президента Петра Порошенка звинуватив чинного Володимира Зеленського у плагіаті промови екс-глави держави.

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25 06 2019 12:13
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