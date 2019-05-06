Зеленського звинуватили у плагіаті промови Порошенка

Прес-секретар колишнього президента Петра Порошенка звинуватив чинного Володимира Зеленського у плагіаті промови екс-глави держави.

"Новий президент Зеленський поцупив цілий абзац з виступу Петра Порошенка на з’їзді партії Європейська Солідарність", - написав речник екс-президента Святослав Цеголко у Facebook.

Цеголко стверджує, що Зеленський сплагіатив у Порошенка фрагмент промови та озвучив його під час зустрічі з главою Євроради Дональдом Туском у Брюсселі.

Речник Порошенка прикріпив до допису відео з частиною промови Порошенка від 31 травня: "Україна в Європі - це смерть російського імперського проекту. Ба більше - потужний удар по російському авторитаризму, це шлях до демократичних змін в Росії, на всьому пострадянському просторі" - заявив Порошенко під час виступу на першому з’їзді партії "Європейська Солідарність" 31 травня.

"Україна в ЄС - це смерть російського імперського проекту. Більше того, це потужний удар по російському авторитаризму, шлях до демократичних змін в Росії та на всьому пострадянському просторі", - сказав Зеленський у Брюселі.

"Приємно, що Володимир прислухається до Петра Порошенка. Але окрім коректора варто найняти і спічрайтера", - додав Цеголко.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський заявив, що членство України в Європейському Союзі призведе до краху імперського проекту Росії.