Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

В АП сказали, як проходитимуть вибори Ради після провалу закону Зеленського

"Якщо сьогодні до кінця дня візьмуть законопроект (про внесення змін до закону про вибори), тоді варіанти є"
Заступник глави адміністрації президента Руслан Рябошапка заявив, що позачергові вибори до Верховної Ради пройдуть за старим законодавством, тобто за змішаною виборчою системою.
В АП сказали, як проходитимуть вибори Ради після провалу закону Зеленського Руслан Рябошапка. Фото: minjust.gov.ua

"Позачергові вибори очевидно будуть проходити за тим законом, який є сьогодні чинним: половина парламенту обиратиметься за партійними списками, а інша половина - за мажоритарною системою", - розповів Рябошапка, повідомляє "Українська правда".

Відповідаючи на питання, чи є ще варіанти змінити закон про парламентські вибори, представник АП сказав: "Якщо сьогодні до кінця дня візьмуть законопроект (про внесення змін до закону про вибори), тоді варіанти є".

За його словами, указ президента про розпуск парламенту і дострокові вибори вже підписаний, але ще питання в тому, коли він буде оприлюднений.

Нагадаємо, що Верховна Рада не проголосувала за законопроект президента Володимира Зеленського про зниження прохідного бар'єру до Верховної Ради з 5% до 3% і скасування мажоритарної системи.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 05 2019 15:31
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.