В Арктиці зафіксували максимальну в історії температуру

Шведська метеорологічна станція зафіксувала максимальну в історії температуру в Арктиці — 34,8 градуси тепла за Цельсієм.

Про це повідомили в Національному управлінні океанічних та атмосферних досліджень (NOAA) США, повідомляє Gizmodo.

Рекордний показник зафіксував шведський форпост Маркусвінс, розташований на південній околиці Полярного кола. Температурний максимум зафіксували на півночі від Полярного кола 26 липня.

Як зазначають у NOAA, теплова хвиля розповсюдилася набагато далі. Зокрема на Алясці липень також встановив температурний рекорд, що спричинило лісові пожежі та масову загибель лосося.

Нагадаємо, що вчені NASA помітили величезний льодовик на заході Антарктиди, розміром зі штат Флорида, який тане швидше, ніж будь-коли до цього. Щороку він втрачає близько 800 метрів льоду.