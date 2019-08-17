CУСПІЛЬСТВО НОВИНИШведська метеорологічна станція зафіксувала максимальну в історії температуру в Арктиці — 34,8 градуси тепла за Цельсієм.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Арктиці зафіксували максимальну в історії температуру
Рекордний показник зафіксував шведський форпост Маркусвінс, розташований на південній околиці Полярного кола
Фото з вільних джерел
Про це повідомили в Національному управлінні океанічних та атмосферних досліджень (NOAA) США, повідомляє Gizmodo.
Рекордний показник зафіксував шведський форпост Маркусвінс, розташований на південній околиці Полярного кола. Температурний максимум зафіксували на півночі від Полярного кола 26 липня.
Як зазначають у NOAA, теплова хвиля розповсюдилася набагато далі. Зокрема на Алясці липень також встановив температурний рекорд, що спричинило лісові пожежі та масову загибель лосося.
Нагадаємо, що вчені NASA помітили величезний льодовик на заході Антарктиди, розміром зі штат Флорида, який тане швидше, ніж будь-коли до цього. Щороку він втрачає близько 800 метрів льоду.
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