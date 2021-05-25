Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

В Арктиці зафіксували рекордну спеку

Як вважає експерт, через швидке потепління у майбутньому такі температурні скачки спостерігатимуться все частіше
Минулої середи в деяких районах Арктики температура повітря підіймалося вище 30°С, що значно перевищує середній показник для цієї пори року.
В Арктиці зафіксували рекордну спеку Фото: AFP
Метеоролог з Великої Британії Скотт Дункан охарактеризував ці температурні умови в регіоні як виняткові для будь-якої пори року та "приголомшливі" для травня,  повідомляє The Independent.
 
Зазначається, що танення криги та вічної мерзлоти в Арктиці у зв'язку з підвищенням температури повітря, призводить до викиду метану в атмосферу, що сприяє глобальному потеплінню.
 
Як вважає експерт, через швидке потепління у майбутньому такі температурні скачки спостерігатимуться все частіше.
 
Поточна хвиля спеки, схоже, продовжиться, а кліматолог Зак Лейб заявив, що протягом найближчого тижня температура на сході Сибіру перевищуватиме 10°С.
 
Однак, температура цього місяця значно нижча за найспекотніший день в Арктиці, зафіксований у сибірському місті Верхоянськ минулого року з температурою +38°С.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 05 2021 16:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ринок Фасіліті менеджменту (FM) у європейських країнах: що очікувати для України

Ринок Фасіліті менеджменту (FM) у європейських країнах: що очікувати для України

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.