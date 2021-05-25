В Арктиці зафіксували рекордну спеку

Як вважає експерт, через швидке потепління у майбутньому такі температурні скачки спостерігатимуться все частіше

Минулої середи в деяких районах Арктики температура повітря підіймалося вище 30°С, що значно перевищує середній показник для цієї пори року.

Метеоролог з Великої Британії Скотт Дункан охарактеризував ці температурні умови в регіоні як виняткові для будь-якої пори року та "приголомшливі" для травня, повідомляє The Independent.

Зазначається, що танення криги та вічної мерзлоти в Арктиці у зв'язку з підвищенням температури повітря, призводить до викиду метану в атмосферу, що сприяє глобальному потеплінню.

Як вважає експерт, через швидке потепління у майбутньому такі температурні скачки спостерігатимуться все частіше.

Поточна хвиля спеки, схоже, продовжиться, а кліматолог Зак Лейб заявив, що протягом найближчого тижня температура на сході Сибіру перевищуватиме 10°С.

Однак, температура цього місяця значно нижча за найспекотніший день в Арктиці, зафіксований у сибірському місті Верхоянськ минулого року з температурою +38°С.