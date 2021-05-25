НОВИНИМинулої середи в деяких районах Арктики температура повітря підіймалося вище 30°С, що значно перевищує середній показник для цієї пори року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Арктиці зафіксували рекордну спеку
Як вважає експерт, через швидке потепління у майбутньому такі температурні скачки спостерігатимуться все частіше
Фото: AFP
Метеоролог з Великої Британії Скотт Дункан охарактеризував ці температурні умови в регіоні як виняткові для будь-якої пори року та "приголомшливі" для травня, повідомляє The Independent.
Зазначається, що танення криги та вічної мерзлоти в Арктиці у зв'язку з підвищенням температури повітря, призводить до викиду метану в атмосферу, що сприяє глобальному потеплінню.
Як вважає експерт, через швидке потепління у майбутньому такі температурні скачки спостерігатимуться все частіше.
Поточна хвиля спеки, схоже, продовжиться, а кліматолог Зак Лейб заявив, що протягом найближчого тижня температура на сході Сибіру перевищуватиме 10°С.
Однак, температура цього місяця значно нижча за найспекотніший день в Арктиці, зафіксований у сибірському місті Верхоянськ минулого року з температурою +38°С.
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25 05 2021 16:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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