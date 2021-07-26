В Арктиці знайшли водорості, здатні виробляти компонент бензину

Вони виявили різновид водорості, що здатна накопичувати лише невелику кількість цієї складової. Однак, оскільки цю функцію можливо поліпшити, відкриття дає надію на можливість розробки біопалива

Японські дослідники повідомили, що знайшли у водах Арктики фітопланктон, здатний виробляти і накопичувати речовину, аналогічну тій, що міститься в бензині і дизельному паливі.

Дослідники Японського агентства наук і технологій моря і землі культивували і вивчили зразки фітопланктону, зібрані дослідним судном агентства "Мірай" в Арктиці в 2013 році.

За словами вчених, вони виявили різновид водорості, що здатна накопичувати лише невелику кількість цієї складової. Однак, оскільки цю функцію можливо поліпшити, відкриття дає надію на можливість розробки біопалива.

Водорості, які виробляють складові певних видів палива, знаходили і в минулому, однак, як зазначають дослідники, це перше повідомлення про фітопланктон, здатний накопичувати ту саму речовину, що міститься в бензині і дизельному паливі.