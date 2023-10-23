В армії Ізраїлю назвали умови, за яких війна в Газі може закінчитися

Цахал скасує наземну операцію у Секторі Газа, якщо бойовики Хамас звільнять усіх заручників і здадуться.

Армія Ізраїлю скасує наземну операцію у Секторі Газа, якщо бойовики Хамас звільнять усіх заручників і здадуться.

Про це в інтерв’ю ABC заявив міжнародний речник Армії оборони Ізраїлю Джонатан Конрікус.

"Якщо Хамас вийде зі своїх укриттів, в яких ховається за ізраїльським цивільним населенням, як він це робить зараз, поверне наших заручників - усіх 212 - і беззастережно здасться, тоді війна закінчиться. Якщо вони цього не зроблять, нам, ймовірно, доведеться увійти й зробити це", - сказав він

Водночас речник Цахал не відповів, чому наземне вторгнення у Сектор Гази відкладається, попри багатоденні розмови про це. Натомість заявив, що ізраїльські війська "повністю ліквідують Хамас".

Конрікус також додав, що люди "повинні ставати на чийсь бік, відповідно до власної моралі".

Представник Армії оборони Ізраїлю Джонатан Конрікус підкреслив, що багато звинувачень, які лунають на адресу ізраїльської влади, є наслідком "незнання та нерозуміння реальної ситуації в секторі Гази".

Зокрема, заявив він, коли говорить про те, що влада Ізраїлю нібито позбавила мешканців Гази води, то слід мати на увазі, що з Ізраїлю до Гази надходило лише 10% питної води. Решта запасу води бралася з підземних резервуарів у Газі.

"Я не думаю, що нас слід змушувати забезпечувати продовольством ворога, який запускає ракети по наших громадян і намагається їх убити", - сказав Конрікус.

Представник Цахал зазначив, що країни, які звинувачують Ізраїль у військових злочинах, "не є демократичними і не в змозі проповідувати Ізраїлю будь-що, пов'язане з гуманітарними питаннями".

За його словами, демонстранти, які виступають проти єврейської держави, "сповнені ненависті до Ізраїлю, хоча їхні звинувачення не мають нічого спільного з тим, що відбувається зараз у секторі Гази".



Нагадаємо, 7 жовтня угрупування Хамас здійснило напад на південь Ізраїлю. Армія оборони Ізраїлю у відповідь почала проведення військової операції в секторі Гази проти Хамас.

За даними Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, 5431 людина була поранена. З травмами госпіталізовано 302, з них 43 – тяжко поранені, 172 – середньої важкості, 87 – легко.

Також ізраїльська влада повідомляла, що внаслідок бойових дій та обстрілів загинули 32 громадяни США та 24 українця.