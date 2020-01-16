В армію - з 18 років: Зеленський підписав відповідний указ
Указ опублікували на сайті глави держави, повідомляє "Громадське".
"Призвати на строкову військову службу придатних за станом здоров’я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу", - йдеться в указі.
Призови до армії у 2020 році мають відбутися y квітні-червні та жовтні-грудні.
Окрім цього, документом Зеленський постановив звільнити зі строкової служби військових, які вже відслужили.
Зазначимо, що за часів президентства Петра Порошенка, відповідно до його указів, на військову службу призивали громадян віком від 20 до 27 років.
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