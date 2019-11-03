CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ результаті катастрофи літака Boeing авіакомпанії Ethiopian Airlines в Ефіопії загинули 22 співробітники Організації Об'єднаних Націй.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В авіакатастрофі в Ефіопії загинули понад 20 співробітників ООН
На сайті ООН йдеться про не менш ніж 21 загиблого працівника організації
Фото: facebook.com/EthiopianAirlines
Про це зазначає виконавчий директор програми організації з розвитку населених пунктів Маймун Мохд Шариф в твіттері.
На сайті ООН йдеться про не менш ніж 21 загиблого працівника організації.
Жертвами аварії літака в Ефіопії стали громадяни понад 30 країн. За даними ЗМІ, в авіакатастрофі загинула сім'я депутата зі Словаччини та всесвітньо відомий археолог.
Українців серед жертв катастрофи немає.
Нагадаємо, що літак Ethiopian Airlines, що летів з Аддіс-Абеби в Кенії, зазнав аварії вранці 10 березня біля міста Бішофту, за 62 км на південний схід від Аддіс-Абеби. На борту перебувало 157 чоловік, всі вони загинули.
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11 03 2019 22:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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