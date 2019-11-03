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В авіакатастрофі в Ефіопії загинули понад 20 співробітників ООН

На сайті ООН йдеться про не менш ніж 21 загиблого працівника організації
У результаті катастрофи літака Boeing авіакомпанії Ethiopian Airlines в Ефіопії загинули 22 співробітники Організації Об'єднаних Націй.
В авіакатастрофі в Ефіопії загинули понад 20 співробітників ООН Фото: facebook.com/EthiopianAirlines

Про це зазначає виконавчий директор програми організації з розвитку населених пунктів Маймун Мохд Шариф в твіттері.

На сайті ООН йдеться про не менш ніж 21 загиблого працівника організації.

Жертвами аварії літака в Ефіопії стали громадяни понад 30 країн. За даними ЗМІ, в авіакатастрофі загинула сім'я депутата зі Словаччини та всесвітньо відомий археолог.

Українців серед жертв катастрофи немає.

Нагадаємо, що літак Ethiopian Airlines, що летів з Аддіс-Абеби в Кенії, зазнав аварії вранці 10 березня біля міста Бішофту, за 62 км на південний схід від Аддіс-Абеби. На борту перебувало 157 чоловік, всі вони загинули.

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11 03 2019 22:39
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