НОВИНИКоманда вчених університету Гріффіта в Австралії використала штучний інтелект для розпізнавання сумчастих під час переміщення у дикій природі, щоб запропонувати тваринам безпечний шлях біля доріг загального користування.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Австралії коал у дикій природі "пастиме" штучний інтелект
Мета цього проєкту - створення моніторингового центру на основі штучного інтелекту для відстеження поведінки коал під час переходу доріг, щоб ми могли проаналізувати, скільки коал використовують підземні шляхи або наземних переходи
Фото: з вільних джерел
Науковці сподіваються, що дані допоможуть краще розуміти те, які маршрути використовують коали, чи можна розмістити переходи на дорогах вдало і захистити тварин від травмування автомобілями, повідомляє Deutsche Welle
"Мета цього проєкту - створення моніторингового центру на основі штучного інтелекту для відстеження поведінки коал під час переходу доріг, щоб ми могли проаналізувати, скільки коал використовують підземні шляхи або наземних переходи", - заявив доцент університету Гріффіта Цзюнь Чжоу.
Чжоу керує дворічним пілотним дослідженням, що фінансується урядом штату Квінсленд грантом у розмірі 90 тис. австралійських доларів (70 тис. доларів США).
Із появою штучного інтелекту необхідність у ручній перевірці доріг або використанні ідентифікаційних міток та GPS для виявлення тварин втрачає актуальність. Досі відеоспостереження за переходами потрібно було здійснювати людям, щоб побачити, які види тварин зафіксували на камеру.
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04 06 2021 16:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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