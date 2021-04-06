В Австралії коал у дикій природі "пастиме" штучний інтелект Мета цього проєкту - створення моніторингового центру на основі штучного інтелекту для відстеження поведінки коал під час переходу доріг, щоб ми могли проаналізувати, скільки коал використовують підземні шляхи або наземних переходи

Команда вчених університету Гріффіта в Австралії використала штучний інтелект для розпізнавання сумчастих під час переміщення у дикій природі, щоб запропонувати тваринам безпечний шлях біля доріг загального користування.

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Науковці сподіваються, що дані допоможуть краще розуміти те, які маршрути використовують коали, чи можна розмістити переходи на дорогах вдало і захистити тварин від травмування автомобілями, повідомляє Deutsche Welle "Мета цього проєкту - створення моніторингового центру на основі штучного інтелекту для відстеження поведінки коал під час переходу доріг, щоб ми могли проаналізувати, скільки коал використовують підземні шляхи або наземних переходи", - заявив доцент університету Гріффіта Цзюнь Чжоу. Чжоу керує дворічним пілотним дослідженням, що фінансується урядом штату Квінсленд грантом у розмірі 90 тис. австралійських доларів (70 тис. доларів США). Із появою штучного інтелекту необхідність у ручній перевірці доріг або використанні ідентифікаційних міток та GPS для виявлення тварин втрачає актуальність. Досі відеоспостереження за переходами потрібно було здійснювати людям, щоб побачити, які види тварин зафіксували на камеру. Читайте також: У США придумали, як врятувати екологію: надягатимуть маски на корів

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