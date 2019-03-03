В Австралії навчилися рахувати коал за допомогою дронів

Учені в Австралії почали використосувати мультикоптери з інфрачервоною камерою для підрахунку коал - пристрій бачить тварин навіть крізь густу рослинність

Учені з Квінслендського технологічного університету вирішили використати безпілотники, аби підрахувавти популяцію коал. Утім тварини майже завжди знаходяться між густої рослинності — це заважало дрону їх розпізнати з повітря.

Учені в Австралії почали використосувати мультикоптери з інфрачервоною камерою для підрахунку коал - пристрій бачить тварин навіть крізь густу рослинність. Про ефективість такого способу підрахунку тварин повідомляє "Громадсьуке".

Тому розробники вирішили встановити на дрони інфрачервоні камери, які дозволять реагувати на тепло тіла коал навіть крізь листя.

Безпілотники працювали зранку, коли температура повітря не така висока, аби на контрасті з температурою тіла тварин розпізнавати їх між листя. Безпілотник летить за заданим маршрутом, а отримані зображення опрацьовуються за допомогою нейромережі, яка й оцінює кількість тварин на тій площі, яку облетів пристрій.

Після отримання даних з дронів науковці перевірили точність методу, порівнявши їх з даними GPS-пристроїв на тваринах, а також з результатами традиційного підрахунку, коли тварин рахували "із землі". З'ясували, що зображення з дронів, які опрацював механізм розпізнавання, показують рівень популяції з точністю до 86%. У той час, як традиційний метод спостереження "з землі" - до 70%.

Дрон є оптимальнішим варіантом, ніж фізичне спостереження людиною, адже дрон за дві години облітає ту площу, яку людина досліджуватиме впродовж дня. Утім від традиційного методу повністю відмовлятися поки що не планують.

Нагадаємо, що Австралія стала першою країною, яка офіційно пов'язала вимирання ссавця зі змінами клімату.