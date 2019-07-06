В Австралії поліція вилучила партію наркотиків вартістю $850 млн Вантаж наркотиків виявили під час рентгенівського обстеження

У Мельбурні Федеральна поліція Австралії вилучила 37 кілограмів героїну та 1,6 тонни метамфетаміну – рекордний вантаж наркотиків на чорному ринку вартуватиме майже 850 мільйонів доларів.

Фото:afp.gov.au

Вантаж наркотиків виявили під час рентгенівського обстеження вантажу: запаяні у вакуумні контейнери, наркотики були сховані всередині динаміках, повідомляє "Громадське". За оцінкою правоохоронців, вартість вилученого героїну складає близько 18,5 мільйонів доларів, а вантаж метамфетаміну коштує на чорному ринку країни близько 1,2 мільярда доларів. Нагадаємо, що на узбережжя Чорного моря в Румунії викинуло понад 130 кілограмів кокаїну.

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