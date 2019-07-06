CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Мельбурні Федеральна поліція Австралії вилучила 37 кілограмів героїну та 1,6 тонни метамфетаміну – рекордний вантаж наркотиків на чорному ринку вартуватиме майже 850 мільйонів доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Австралії поліція вилучила партію наркотиків вартістю $850 млн
Вантаж наркотиків виявили під час рентгенівського обстеження
Фото:afp.gov.au
Вантаж наркотиків виявили під час рентгенівського обстеження вантажу: запаяні у вакуумні контейнери, наркотики були сховані всередині динаміках, повідомляє "Громадське".
За оцінкою правоохоронців, вартість вилученого героїну складає близько 18,5 мільйонів доларів, а вантаж метамфетаміну коштує на чорному ринку країни близько 1,2 мільярда доларів.
Нагадаємо, що на узбережжя Чорного моря в Румунії викинуло понад 130 кілограмів кокаїну.
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07 06 2019 19:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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