В Австралії з лабораторії зникли сотні флаконів із небезпечними вірусами

Вже розпочато розслідування інциденту.

З лабораторії в Австралії зникли сотні флаконів із живими вірусами.

Про це повідомляє Newsweek.

За інформацією міністра охорони здоров'я Квінсленду Тіма Ніколса, у 2021 році внаслідок "серйозного порушення протоколів біологічної безпеки" зникли 323 зразки живих вірусів. Виявлений витік був у серпні 2023 року.

Серед зниклих флаконів майже сто містили смертельний вірус Хендра. У двох флаконах був хантавірус, а ще у 223 — лісавірус.

Вірус Хендра був уперше виявлений у середині 1990-х років після зараження та загибелі кількох коней в Австралії. Захворіли на цю хворобу лише декілька людей, однак більшість з них померла.

"Вірус Хендра має показник смертності серед людей у​​57% і має руйнівний вплив на інфікованих, їхні сім'ї, а також на ветеринарну та конярську галузі в районах поширення вірусу", — зазначила професорка Корнелського університету Райна Плоурайт,

Хантавірус переноситься гризунами й може викликати хантавірусний легеневий синдром, смертність від якого становить близько 38%. Лісавірус включає вірус сказу і також має дуже високий рівень смертності.

Наразі невідомо, чи були віруси знищені, чи їх було взято з лабораторії.

"Немає жодних підстав припускати, що їх було взято з лабораторії. По-друге, […] у нас немає жодних доказів того, що вірус Хендра якимось чином використовувався як зброя в будь-якій дослідній лабораторії", — заявив Тім Ніколс.

Він зазначив, що зразки вірусів зникли після поломки морозильної камери, в якій вони зберігалися у вірусологічній лабораторії громадської охорони здоров'я Квінсленду. І саме це викликає занепокоєння.

"Їх перемістили у морозильну камеру, що працює, без оформлення відповідних документів. Матеріали могли бути вилучені з цього безпечного сховища та втрачені чи іншим чином зникли безвісти", — додав міністр.

Наразі в уряді штату зазначають, що "немає жодних доказів ризику для суспільства внаслідок витоку". Річ в тім, що віруси дуже швидко "руйнуються" і стають нешкідливими для людей.

На думку головного санітарного лікаря штату Джона Джеррарда, вкрай малоймовірно, що зразки було викинуто разом зі звичайними відходами. Швидше за все, їх було знищено в автоклаві відповідно до звичайного лабораторного протоколу.

"Важливо зазначити, що за останні п'ять років у Квінсленді не було виявлено жодного випадку зараження людей вірусом Хендра або лісавірусом, а в Австралії не було зареєстровано жодного випадку зараження людей хантавірусом", — додав він.

Під час розслідування інциденту планується з'ясувати, як саме зникли віруси та що заважало виявити інцидент упродовж майже двох років.

"З огляду на таке серйозне порушення протоколів біологічної безпеки та потенційне зникнення зразків інфекційних вірусів, Міністерство охорони здоров'я Квінсленду має розслідувати те, що сталося, і вжити заходів щодо запобігання повторенню подібних випадків", — додав керівник відомства.

Нагадаємо, спеціальний підкомітет з пандемії коронавірусу в Палаті представників США завершив розслідування, що стосується поширення небезпечного вірусу. Конгресу було презентовано 520-сторінковий звіт, у якому стверджується, що джерелом хвороби, яка забрала сотні тисяч життів, є лабораторні дослідження та витік матеріалів.