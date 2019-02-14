В Австрії порушили справу проти Amazon

Американський рітейлер також міг своїми діями “дискримінувати інших рітейлерів, надаючи перевагу власним продуктам на ринку Amazon”

Федеральний орган з питань конкуренції Австрії (BWB) почав розслідування проти Amazon через його можливе зловживання своїм становищем на ринку і надання переваги власним продуктам над товарами австрійських рітейлерів.

"Австрійський орган з питань конкуренції повідомив у четвер, що почав розслідування щодо гігантського американського рітейлера Amazon через те, що він, ймовірно, зловживав своєю домінуючою позицією і надавав перевагу власним продуктам над товарами австрійських рітейлерів на своєму ринку", - повідомляє AFP із посиланням на заяву відомства.

У BWB заявили, що розслідування було розпочате після отримання скарг у грудні 2018 року щодо ймовірних “несправедливих торговельних дій” з боку Amazon.

Згідно з цими скаргами, американська компанія, зокрема, раптово і безпідставно видаляла акаунти австрійських рітейлерів.

В австрійському відомстві повідомили, що американський рітейлер також міг своїми діями “дискримінувати інших рітейлерів, надаючи перевагу власним продуктам на ринку Amazon”.

Регулятор підозрює, що Amazon змушував рітейлерів вказувати ціни на продукти, та додавав в акаунтах продавців помилкові дані, необхідні для доставки товарів.

У BWB наголосили, що результати самого розслідування можуть призвести до попереджень, санкцій або навіть штрафів проти американської компанії.

Нагадаємо, що Amazon вкладає понад півмільярда доларів у стартап, який розвиває технології автопілота і яким керують колишні інженери Google, Tesla і Uber.