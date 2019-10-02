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Amazon інвестує півмільярда доларів у безпілотні автомобілі

Інвестування 530 млн доларів у компанію Aurora Innovation стало першою публічною заявою Amazon про співпрацю з підприємством, яке розвиває технології автопілота для пасажирських авто
Amazon вкладає понад півмільярда доларів у стартап, який розвиває технології автопілота і яким керують колишні інженери Google, Tesla і Uber.
Amazon інвестує півмільярда доларів у безпілотні автомобілі Фото: AP

"Унікальні знання, можливості та перспективи Amazon будуть корисні для втілення нашої місії", - написала компанія Aurora у своєму блозі, інформує "Новое время".

Стартап було засновано у 2016-му колишнім керівником програми Google з автономних машин Крісом Урмсоном.

Пізніше до нього приєдналися керівник команди з автопілоту Tesla Стерлінг Андерсон і глава цього ж підрозділу в Uber - Дрю Багнелл.

Aurora націлена на розробку програмного забезпечення для автопілота, і компанія заявляла на початку 2018-го, що її першими клієнтами мають стати Volkswagen і Hyundai.

"Ми зустрічалися майже з кожною компанією, яка розробляє автопілот, від Детройта до Сінгапуру, але все одно повернулися до Кріса та його команди", - писали інвестори Aurora з групи Sequoia Capital.

Через наявність фахівців з серйозних автомобільних і IT-корпорацій, Aurora позиціонує себе як компанія вищого класу на тлі багатьох інших розробників у цій сфері.

Amazon є одним з найбільших в світі онлайн-ритейлерів. Крім США, компанія працює в Канаді, Китаї, Бразилії, Японії та країнах Європи.

Статки глави Amazon Джеффрі Безоса досягли $150 мільярдів: він став найбагатшою людиною світу.

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10 02 2019 13:22
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