Amazon інвестує півмільярда доларів у безпілотні автомобілі
"Унікальні знання, можливості та перспективи Amazon будуть корисні для втілення нашої місії", - написала компанія Aurora у своєму блозі, інформує "Новое время".
Стартап було засновано у 2016-му колишнім керівником програми Google з автономних машин Крісом Урмсоном.
Пізніше до нього приєдналися керівник команди з автопілоту Tesla Стерлінг Андерсон і глава цього ж підрозділу в Uber - Дрю Багнелл.
Aurora націлена на розробку програмного забезпечення для автопілота, і компанія заявляла на початку 2018-го, що її першими клієнтами мають стати Volkswagen і Hyundai.
"Ми зустрічалися майже з кожною компанією, яка розробляє автопілот, від Детройта до Сінгапуру, але все одно повернулися до Кріса та його команди", - писали інвестори Aurora з групи Sequoia Capital.
Через наявність фахівців з серйозних автомобільних і IT-корпорацій, Aurora позиціонує себе як компанія вищого класу на тлі багатьох інших розробників у цій сфері.
Amazon є одним з найбільших в світі онлайн-ритейлерів. Крім США, компанія працює в Канаді, Китаї, Бразилії, Японії та країнах Європи.
Статки глави Amazon Джеффрі Безоса досягли $150 мільярдів: він став найбагатшою людиною світу.
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