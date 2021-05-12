В Австрії снігова лавина накрила туристів, є загиблі

Жертви були членами групи з 11 лижників, вісім із яких потрапили під снігову лавину, коли вони піднімалися на схил під час лижного туру в суботу в районі Твенг у провінції Зальцбург

Троє лижників загинули, а ще двоє травмувалися внаслідок сходження лавини в центральній Австрії.

Жертви були членами групи з 11 лижників, вісім із яких потрапили під снігову лавину, коли вони піднімалися на схил під час лижного туру в суботу в районі Твенг у провінції Зальцбург.

Рятувальникам вдалося знайти жертв лавини за допомогою пошукових пристроїв, які вони мали при собі; один зі знайдених лижників був вже мертвим, а інший пізніше помер у лікарні в Клагенфурті.

Третій лижник не мав при собі пошукового пристрою. Його тіло знайшли приблизно за чотири години після сходження лавини.

Жертвами стихії стали австрійці, двом із яких було 19 років, а іншому 24. Двох поранених лижників доставили до місцевої лікарні.