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В Австрії снігова лавина накрила туристів, є загиблі

Жертви були членами групи з 11 лижників, вісім із яких потрапили під снігову лавину, коли вони піднімалися на схил під час лижного туру в суботу в районі Твенг у провінції Зальцбург
Троє лижників загинули, а ще двоє травмувалися внаслідок сходження лавини в центральній Австрії.
В Австрії снігова лавина накрила туристів, є загиблі Фото: twitter.com/MVS_UA
Про це повідомляє AP.
 
Жертви були членами групи з 11 лижників, вісім із яких потрапили під снігову лавину, коли вони піднімалися на схил під час лижного туру в суботу в районі Твенг у провінції Зальцбург.
 
Рятувальникам вдалося знайти жертв лавини за допомогою пошукових пристроїв, які вони мали при собі; один зі знайдених лижників був вже мертвим, а інший пізніше помер у лікарні в Клагенфурті.
 
Третій лижник не мав при собі пошукового пристрою. Його тіло знайшли приблизно за чотири години після сходження лавини.
 
Жертвами стихії стали австрійці, двом із яких було 19 років, а іншому 24. Двох поранених лижників доставили до місцевої лікарні.
 
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05 12 2021 16:43
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