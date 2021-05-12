CУСПІЛЬСТВО НОВИНИТроє лижників загинули, а ще двоє травмувалися внаслідок сходження лавини в центральній Австрії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Австрії снігова лавина накрила туристів, є загиблі
Жертви були членами групи з 11 лижників, вісім із яких потрапили під снігову лавину, коли вони піднімалися на схил під час лижного туру в суботу в районі Твенг у провінції Зальцбург
Фото: twitter.com/MVS_UA
Про це повідомляє AP.
Жертви були членами групи з 11 лижників, вісім із яких потрапили під снігову лавину, коли вони піднімалися на схил під час лижного туру в суботу в районі Твенг у провінції Зальцбург.
Рятувальникам вдалося знайти жертв лавини за допомогою пошукових пристроїв, які вони мали при собі; один зі знайдених лижників був вже мертвим, а інший пізніше помер у лікарні в Клагенфурті.
Третій лижник не мав при собі пошукового пристрою. Його тіло знайшли приблизно за чотири години після сходження лавини.
Жертвами стихії стали австрійці, двом із яких було 19 років, а іншому 24. Двох поранених лижників доставили до місцевої лікарні.
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05 12 2021 16:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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