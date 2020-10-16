В Австрії затримали українця, розшукуваного за крадіжку мільйонів євро
Про це пише "Економіна правда" з посиланнням на австрійське видання Kurier.
"Слідчі Віденського управління кримінальної поліції затримали у Відні шахрая, який переховувався з 2014 року", - інформує видання.
Чоловік перебував у розшуку за міжнародним ордером на арешт за звинуваченням у розкраданні кредитів на суму близько 9 мільйонів євро, які він привласнив у якості банківського службовця в Україні в період з 2012 по 2014 рік.
Він втік за кордон після злочину і використовував підроблені документи.
Тепер 45-річний українець затриманий у Відні. Він перебуває під вартою і незабаром буде екстрадований, підкреслює видання.
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