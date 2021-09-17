В Австрії жінку оштрафували на 1000 євро за образу канцлера у Фейсбуці

На суді жінка також повідомила, що була дуже розчарована через пандемію коронавірусу

Земельний суд Зальцбурга оштрафував на 1 000 євро 52-річну користувачку Фейсбуку за образливий коментар на офіційній сторінці канцлера Себастіана Курца.

Як передає Укрінформ, про це інформує австрійський суспільний телерадіомовник ORF.

"Жінка з Пінцгау має заплатити штраф у 1 000 євро за образливий коментар на офіційній сторінці федерального канцлера Себастіана Курца у Фейсбуці. Мотивом було розчарування у заходах протидії пандемії коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Згідно з матеріалами справи, 52-річна косметолог опублікувала 13 грудня 2020 року на сторінці канцлера Курца у Фейсбуці коментар, у якому назвала главу уряду "бідолахою" та побажала йому "смертельної ін'єкції на Різдво". Прокуратура звинуватила жінку у публічній образі федерального канцлера.

На судовому засідання 52-річна жінка повідомила, що у той вечір була напідпитку, а її телефон, з якого був написаний коментар, нібито ходив з рук в руки між подругами. Проте вона взяла на себе відповідальність за все написане з її телефону та вибачалися.

На суді жінка також повідомила, що була дуже розчарована через пандемію коронавірусу та негативний вплив обмежувальних заходів для боротьби з COVID-19 на її роботу.

Нагадаємо, що люди частіше публікуватимуть у соцмережах дописи з обуренням, якщо попередні такі дописи зібрали багато вподобань та поширень.