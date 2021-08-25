Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

Науковці з Єльського університету кажуть, що технологічні компанії завдяки своєму дизайну можуть впливати на думки людей із різних питань

Люди частіше публікуватимуть у соцмережах дописи з обуренням, якщо попередні такі дописи зібрали багато вподобань та поширень.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на результати дослідження у Science Advances, пише пресслужба Єльського університету.

Вчені створили програмне забезпечення, яке відстежувало обурення у постах у Twitter. У дослідження потрапили 12,7 мільйона твітів від 7 331 користувача. Далі науковці вивчали, чому люди можуть висловлювати більше обурення в інтернеті.

Дослідники кажуть, що обурення є важливою складовою для суспільного блага: зокрема спонукає до покарання за провини, стимулює зміни. Але є й темна сторона: обурення призводить до політичної поляризації, поширення дезінформації, переслідування меншин.

Такі соцмережі, як Facebook та Twitter стверджують, що вони лише надають нейтральну платформу для обговорень, які могли б відбуватися в іншому місці. Однак тепер є докази, що соціальні мережі посилюють висловлення обурення.

Виявилось, що користувачі, які за пости з обуренням отримали більше вподобань та поширень, частіше у майбутніх публікаціях висловлюватимуть обурення.

"Це перший доказ того, що деякі люди з часом висловлюють більше обурення, тому що вони отримують винагородження, яке передбачає дизайн соцмереж", - сказав один з авторів дослідження Вільям Брейді.

Крім того, члени політично екстремальних груп висловлюють більше обурення, ніж члени поміркованих груп. Проте саме останні більше чутливі до лайків і репостів у соцмережах. За словами вчених, винагороди у соцмережах заохочують писати більше обурливих постів саме членів поміркованих груп.

"Виявляється, є механізм того, як помірковані групи з часом можуть політично радикалізуватися - винагороди у соцмережах створюють замкнене коло між лайками та постами з обуренням", - сказала дослідниця Моллі Крокет.

Дослідники не ставили за мету визначити, шкідливим чи корисним є обурення для суспільства. Однак, за словами вчених, результати їхньої роботи важливі для лідерів, які користуються соцмережами, та для тих, хто розробляє політичну стратегію.

Науковці з Єльського університету кажуть, що технологічні компанії завдяки своєму дизайну можуть впливати на думки людей із різних питань.

"Соцмережі не лише показують те, що відбувається у суспільстві. Вони також створюють стимули, які з часом змінюють реакцію користувачів, наприклад, на політичні події", - підсумувала Крокет.

Читайте також: Twitter тестує функцію позначення твітів із фейками