В Австрії з’явилась ініціатива про "карантин вихідного дня" після жорсткого локдауну

Ідею запропонував Петер Хакер, уповноважений з соціальних питань та охорони здоров’я

У мерії Відня запропонували ідею "карантину вихідного" дня після того, як країна вийшла з тривалого жорсткого локдауну.

Ідею запропонував Петер Хакер, уповноважений з соціальних питань та охорони здоров’я, повідомляє "Європейська правда". Мер міста Міхаель Людвіг поки стримано поставився до неї.

Зокрема, пропонується, щоби протягом робочого тижня діяли послаблені карантинні обмеження, що набрали чинності 8 лютого із завершенням локдауну. Проте у суботу-неділю фактично усім закладам, крім продуктових магазинів, доведеться закриватися.

На думку Хакера, це краще стримає повторний стрибок кількості заражень, аніж якщо пом’якшені правила будуть діяти безперервно.

Речник Петера Хакера розповів, що Відень навряд чи буде самостійно впроваджувати цю модель і хоче запропонувати її на розгляд федерального уряду, тому, що заходи в межах одного лише Відня не дадуть помітного ефекту.

Нагадаємо, що у Тбілісі майже 90 ресторанів призупинять доставку страв, вимагаючи підтримки на тлі локдауну