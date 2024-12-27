В "Азербайджанських авіалініях" назвали причину авіатрощі

Авіакомпанія вже зупинила низку рейсів до міст росії.

В п'ятницю, 27 грудня, "Азербайджанські авіалінії" оголосили, що їхній літак, який розбився в Казахстані в середу, зазнав "зовнішнього фізичного і технічного втручання".

Про це йдеться у заяві авіаліній, яку опублікували в соцмережі X (Twitter).

"Це рішення, прийняте відповідно до рішення Державної служби цивільної авіації Азербайджану, ґрунтується на попередніх результатах розслідування катастрофи літака Embraer 190, що виконував рейс J2-8243 "Азербайджанських авіаліній" Баку-Грозний, через фізичне та технічне зовнішнє втручання, а також враховує потенційні ризики для безпеки польотів", - йдеться в дописі.

Призупинення польотів діятиме до завершення остаточного розслідування.

За даними російських ЗМІ, коли літак "Азербайджанських авіаліній" пролітав над територією Чечні, російські сили ППО активно намагалися збити українські безпілотники над Грозним.

Нагадаємо, що 25 грудня літак Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії", що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау у Казахстані. В аварії загинули 38 людей.

Пізніше у уряді Азербайджану підтвердили, що пасажирський літак Azerbaijan Airlines збила російська ракета.