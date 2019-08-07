В Азовське море зайшов російський протичовновий корабель
"Вчора він ("Єйськ", - ред.) пройшов арку мосту поблизу Керчі в напрямку Азовського моря. На Чорному морі він приписаний до Новоросійської військово-морської бази Чорноморського флоту ВМФ Росії і входить до складу 181-го дивізіону малих протичовнових кораблів 184-ї бригади охорони водного району", - повідомляє Український мілітаристський портал.
Як зазначається, корабель був спущений на воду 12 квітня 1989 року на підприємстві "Ленінська кузня" (нині "Кузня на Рибальському" - ред.) і вже 28 лютого 1990 року увійшов до складу 181-го дивізіону малих протичовнових кораблів 184-ї бригади охорони водного району Чорноморського флоту ВМФ СРСР з базуванням в місті Поті в Грузії як МПК-217.
За інформацією порталу, після розпаду СРСР тодішнім командуванням Чорноморського флоту ВМФ СРСР було ухвалено рішення перебазувати корабель до Севастополя, куди він перейшов в ніч з 31 грудня 1991 року на 1 січня 1992 року. Зі створенням в 90-х Новоросійської ВМБ Чорноморського флоту МПК-217 у складі частини був перебазований в Новоросійськ, і під розподіл флоту він не потрапляв. У 1999 році МПК-217 було перейменовано на "Єйськ".
У 2017 році "Єйськ" пройшов доковий ремонт в захопленому 13-му судноремонтному заводі в Севастополі.
Нагадаємо, що київський завод "Кузня на Рибальському" спустив на воду середній розвідувальний корабель, у якого немає аналогів в Україні.
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