В Азовському морі був атакований російський корабель – соцмережі

Вночі український дрон атакував російський корабель біля порту Єйськ.

Про це повідомив кримський проукраїнський ТГ-канал Кримський вітер.

Вчора близько 16:00 з ділянки берега між Бердянськом і Приморськом було зафіксовано на рейді кілька нецивільних суден.

"Вночі близько опівночі український безпілотник атакував російський корабель біля порту Єйськ і корабель, за попередніми даними, "вирушив у супровід крейсера Москва". Вранці всю інформацію про атаку було видалено з усіх розпабліків. Схоже, що окупанти вирішили сховати БДК у Єйську, але щось пішло не так. Чекаємо на офіційні повідомлення від ЗСУ. Сам факт реального полювання на флот росіян в Азовському морі - це просто мегапозитивна новина, яку важко переоцінити", - йдеться в дописі.

Пізніше канал написав, що біля Єйська, можливо, було уражено не БДК, а інший корабель .

Сьогодні вранці на рейді Єйська помічено корабель завдовжки 96 метрів. Великі десантні кораблі мають довжину 112 та 113 метрів. Довжину 94 метри мають патрульні кораблі проекту 22160 типу Василь Биков.

Крім того, з'явилася нафтова пляма, якої не було напередодні.

Соцмережі повідомляють, що від час так званих "навчань" Чорноморський флот перекинув низку кораблів з Новоросійська в Азовське море.

"Ймовірно, передбачалося, що там їх не дістануть морські дрони. Однак є дрони повітряні", - написано в каналі.

Нагадаємо, що в кінці травня Генштаб підтвердив ураження російського ракетного корабля "Циклон".