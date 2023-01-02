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В Бердянську повідомляють про вибухи

02 січня 2023, 15:08
В Бердянську повідомляють про вибухи
Бердянська міська рада. Фото: wikimapia.org
У понеділок, 2 січня, у Бердянську повідомляють про вибухи. Їх чули в Урзуфі.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.

"В Бердянську нічого не відбувається. Звук "нічого" гарно чули за 35 кілометрів в Урзуфі. Мабуть, просто петарди", - розповів він.

Як пише "Бердянск Сейчас", росіяни написали у своїх каналах, що вони знищили БПЛА.

Раніше також повідомлялось, що ППО збила 100% "Шахедів", які росіяни випустили по Україні.

вибухбавовнаБердянськ

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