В Бердянську повідомляють про вибухи

У понеділок, 2 січня, у Бердянську повідомляють про вибухи. Їх чули в Урзуфі.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.

"В Бердянську нічого не відбувається. Звук "нічого" гарно чули за 35 кілометрів в Урзуфі. Мабуть, просто петарди", - розповів він.

Як пише "Бердянск Сейчас", росіяни написали у своїх каналах, що вони знищили БПЛА.

Раніше також повідомлялось, що ППО збила 100% "Шахедів", які росіяни випустили по Україні.