В Бердянську повідомляють про вибухи
02 січня 2023, 15:08
Бердянська міська рада. Фото: wikimapia.org
У понеділок, 2 січня, у Бердянську повідомляють про вибухи. Їх чули в Урзуфі.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.
"В Бердянську нічого не відбувається. Звук "нічого" гарно чули за 35 кілометрів в Урзуфі. Мабуть, просто петарди", - розповів він.
Як пише "Бердянск Сейчас", росіяни написали у своїх каналах, що вони знищили БПЛА.
Раніше також повідомлялось, що ППО збила 100% "Шахедів", які росіяни випустили по Україні.