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В Білому домі лише під вечір відреагували на масовані обстріли росією України

25 травня 2025, 20:59
В Білому домі лише під вечір відреагували на масовані обстріли росією України
джерело x.com/generalkellogg
Першим це зробив Келлог.

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог першим із американських посадовців відреагував на останні масовані повітряні удари рф по Україні. 

Він назвав їх порушенням Женевських протоколів.

Про це Келлог написа в соцмережі X (Twitter).

"Це Київ. Невибіркове вбивство жінок і дітей вночі в їхніх домівках є явним порушенням Женевських протоколів 1977 року, покликаних захищати невинних людей", - йдеться у дописі.  

Спецпредставник президента США опублікував фото Києва у вогні і написав, що такі обстріли є "явним порушенням Женевських протоколів".

 

атаки рфСША

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