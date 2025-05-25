В Білому домі лише під вечір відреагували на масовані обстріли росією України
Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог першим із американських посадовців відреагував на останні масовані повітряні удари рф по Україні.
Він назвав їх порушенням Женевських протоколів.
Про це Келлог написа в соцмережі X (Twitter).
"Це Київ. Невибіркове вбивство жінок і дітей вночі в їхніх домівках є явним порушенням Женевських протоколів 1977 року, покликаних захищати невинних людей", - йдеться у дописі.
Спецпредставник президента США опублікував фото Києва у вогні і написав, що такі обстріли є "явним порушенням Женевських протоколів".
Нагадаємо, що росія атакувала Україну 370 ракетами і дронами, є жретви.