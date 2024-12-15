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В Білому домі розбираються зі шквалом повідомлень про невідомі дрони

15 грудня 2024, 20:01
В Білому домі розбираються зі шквалом повідомлень про невідомі дрони
Фото: DW
Днями через невідомий БпЛА в аеропорту Нью-Йорка закривали літні смуги.

Міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас заявив, що федеральний уряд вживає заходів у звʼязку з повідомленнями про прольоти невідомих безпілотників у кількох штатах.

Про це він розказав в ефірі телеканалу ABC News.

Майоркас сказав, що повідомлення про неупізнані літальні обʼєкти в районі штату Нью-Джерсі в останні дні зросли, й "немає сумнівів, що люди бачать безпілотники".

"Хочу запевнити американську громадськість, що ми у федеральному уряді виділили додаткові ресурси, персонал, технології для допомоги поліції штату Нью-Джерсі у боротьбі з безпілотниками", – додав міністр.

Голова внутрішньої безпеки закликав Конгрес надати федеральним і місцевим посадовцям повноваження для протидії діяльності безпілотників "під федеральним наглядом".

Майоркас вважає, що однією з причин збільшення кількості повідомлень про дрони є дозвіл Управління цивільної авіації США у вересні 2023 року на нічні польоти безпілотників.

"Якщо ми виявимо будь-яке іноземне втручання або злочинну діяльність, ми будемо спілкуватися з американською громадськістю відповідним чином", – додав він. 

За його словами, наразі немає доказів про те, що помічені дрони становлять загрозу.

Останніми тижнями у США стали все частіше повідомляти про прольоти дронів – починаючи зі штату Нью-Джерсі й далі в інших місцях на північному сході Штатів.

Адміністрація Джо Байдена стверджує, що помічені людьми безпілотники є легальними або були переплутані з літаками й вертольотами, а ознак іноземного втручання не виявили.

Ми також повідомляли, що в Нью-Джерсі продовжують з'являтися таємничі безпілотники.
СШАдронибілий дім

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