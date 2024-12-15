В Нью-Джерсі продовжують з'являтися таємничі безпілотники – AP

Також через невідомий дрон в аеропорту Нью-Йорка закривали літні смуги.

В останні тижні в Нью-Джерсі і на східному узбережжі США помітили загадкові безпілотні апарати, які викликають хвилю запитань та занепокоєння серед місцевих жителів та політиків.

Про це пише новинна агенція Associated Press.

Губернатор Нью-Джерсі Філ Мерфі звернувся до президента Джо Байдена із проханням прояснити ситуацію, а новий сенатор Енді Кім особисто брав участь у спостереженні за дронами.

Разхом з тим, федеральні агентства, включно із ФБР, Пентагоном та FAA, кажуть, що ці дрони не становлять загрози для національної чи громадської безпеки.

"Стурбованість громадськості зрозуміла, але я думаю, що була невелика надмірна реакція", - анонімно заявив представник ФБР.

В Пентагоні завялють, що попередній аналіз виключив іноземне походження цих літальних апаратів.

Частина Бпла мали діаметр майже 2 метра і в певних випадках літали з увімкненими вогнями, а це ускладнювало їх виявлення за допомогою традиційних засобів.

Їх кількість значно збільшилась, ніж це бувало звичай, а їхні польоти демонструють рівень складності, що може свідчити про передові технології.

Пропрти те, що жодних доказів участі іноземних держав не знайдено.

"Ці безпілотники могли бути використані для перевірки нашої обороноздатності або, що ще гірше, розгорнуті ворожими диктатурами, такими як росія, Китай чи Іран", - заявили конгресмен Кріс Сміт.

В той же час, Дональд Трамп підлив масла у вогонь, написавши у своїй соціальній мережі, що нехай громадськість знає, і зараз.

Наразі розслідування не дало однозначної відповіді щодо походження дронів чи їхньої мети. Незважаючи на відсутність доказів загрози, ситуація викликала дискусії про необхідність жорсткішого контролю над дронами.

Зранку, 15 грудня, ми писали, що в аеропорту Нью-Йорка закривали літні смуги через невідомий дрон.