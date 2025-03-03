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У Білому домі розповіли, чого чекають від Зеленського

03 березня 2025, 19:39
У Білому домі розповіли, чого чекають від Зеленського
Фото: з вільних джерел
Волтц вважає, що це може стати найкращим продовженням для американців і українців.

Адміністрація президента США Дональда Трампа очікує від президента України Зеленського, щоб той заявив, що шкодує про те, що сталося в п’ятницю в Овальному кабінеті Білого дому і висловив готовність до миру та компромісів з кремлем.

Про це заявив радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волтц в інтерв’ю телеканалу Fox News.

"Нам потрібно почути від Президента Зеленського, що він шкодує про те, що сталося, готовий підписати цю угоду про корисні копалини і готовий брати участь у мирних переговорах. Я не думаю, що це занадто багато", - сказав Волтц.

Радник впевнений, що це може стати найкращим продовженням як для американців, так і для українського народу, а також для рф і світу. 

Також Волтц повторив заяву, що Зеленський начебто не готовий говорити про мир і підкреслив, що час грає не на його боці. 

За словами радника, терпіння американського народу не безмежне, так само як і гаманці американців та запаси зброї. 

"Тож час для проведення переговорів – саме зараз", - заявив радник Трампа.

Він звинуватив демократів і світових лідерів у тому, що вони хочуть продовжувати жахливу війну у стилі Першої світової. 

За його словами, Трамп був обраний президентом для того, щоби завершити її та стати "головним миротворцем".

Волтц додав, що зустріч у п’ятницю не була пасткою для Зеленського, як про це кажуть опоненти адміністрації США, а була можливістю та моментом для Президента України. 

Проте те, що сталося в Овальному кабінеті, за його словами, порушило питання, чи справді Президент України готовий до припинення бойових дій, а також до того, щоби піти на необхідні компроміси з росіянами.

"І я вважаю, що Президент Зеленський зробив своїй країні справжню ведмежу послугу, не досягнувши позитивного результату в п’ятницю. Подивимося, що буде далі",- сказав Волтц.

Нагадаємо, що вдень Зеленський готовий зустрітися з Трампом для "вирішення реальних проблем".

 

СШАвійна в Україні

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