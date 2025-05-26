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В білорусі немає ядерної зброї або "Орєшніка" – розвідка

26 травня 2025, 11:59
В білорусі немає ядерної зброї або
Фото: EPA/UPG
Проте повільна підготовка для зберігання йде.

Голова зовнішньої розвідки Україні Олег Іващенко заявив, що на території бр розміщені носії ядерної зброї, проте самої ядерної зброї немає, як і "Орєшніка".

Про це розвідник

"Носії є. Це правда. Є літаки, є ОТКР "Іскандер". Але самої ядерної зброї у Білорусі немає. Це факт", - заявив Іващенко. 

Він додав, що в Білорусі облаштовують місця зберігання, готуються і будують. 

"Лукашенко говорить, що до кінця року в них буде "Орєшнік". Проте це схоже на прийняття бажаного за дійсне. На сьогодні – нічого такого немає, і малоймовірно, що з’явиться", - підсумував голова Служби зовнішньої розвідки.

Також відомо, що протягом цього року білорусь двічі перевіряла боєготовність армії.

 

Білорусьармія

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