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Вдруге за рік білорусь перевіряє боєготовність армії

24 березня 2025, 17:05
Вдруге за рік білорусь перевіряє боєготовність армії
Фото: з вільних джерел
Участь у перевірці візьме навіть авіація.

Сьогодні, 24 березня, в білорусі розпочалася перевірка бойової готовності збройних сил країни, вдруге з початку року.

Про це Міноборони Білорусі поінформувало в Телеграм-каналі.

"Сьогодні державним секретаріатом Ради безпеки Республіки білорусь розпочато перевірку бойової готовності збройних сил", - йдеться в дописі. 

Особовий склад однієї з військових частин наказали виконати комплекс заходів щодо підготовки техніки та озброєння для виконання навчально-бойових завдань, у тому числі здійснити завантаження матеріальних засобів і здійснити висування на один із полігонів збройних сил.

"Надалі підрозділам, які залучаються до перевірки, належить провести заходи з інженерного обладнання, маскування, охорони та оборони в призначеному районі, а також виконати контрольні стрільби зі штатного озброєння", - додали в білоруському МО.

У відомстві додали, що для створення обстановки наближеної до бойової з урахуванням досвіду сучасних військових конфліктів сплановано задіяння як ударних, так і розвідувальних безпілотників, а також авіації.

На початку року ми писали, що росія збирається розмістити нові військові бази в білорусі.

 

Білорусьармія

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