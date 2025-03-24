Вдруге за рік білорусь перевіряє боєготовність армії

Участь у перевірці візьме навіть авіація.

Сьогодні, 24 березня, в білорусі розпочалася перевірка бойової готовності збройних сил країни, вдруге з початку року.

Про це Міноборони Білорусі поінформувало в Телеграм-каналі.

"Сьогодні державним секретаріатом Ради безпеки Республіки білорусь розпочато перевірку бойової готовності збройних сил", - йдеться в дописі.

Особовий склад однієї з військових частин наказали виконати комплекс заходів щодо підготовки техніки та озброєння для виконання навчально-бойових завдань, у тому числі здійснити завантаження матеріальних засобів і здійснити висування на один із полігонів збройних сил.

"Надалі підрозділам, які залучаються до перевірки, належить провести заходи з інженерного обладнання, маскування, охорони та оборони в призначеному районі, а також виконати контрольні стрільби зі штатного озброєння", - додали в білоруському МО.

У відомстві додали, що для створення обстановки наближеної до бойової з урахуванням досвіду сучасних військових конфліктів сплановано задіяння як ударних, так і розвідувальних безпілотників, а також авіації.

На початку року ми писали, що росія збирається розмістити нові військові бази в білорусі.