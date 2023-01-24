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В білорусі виробляють протитанкові укріплення для росії

24 січня 2023, 13:40
В білорусі виробляють протитанкові укріплення для росії
Зуби дракона
"Зуби дракона" виробляють щонайменше 6 підприємств

На заводах в білорусі виробляють протитанкові укріплення "Зуби дракона", якы відправляють в росію, йдеться в розслідуванні моніторингових груп "Беларускі Гаюн" та Motolko help.

"Наприкінці минулого тижня ми писали, що в Гомелі вже понад місяць виробляють протитанкові укріплення для зс рф - так звані "Зуби дракона". На той момент ми припускали, що заводів з їхнього випуску всього кілька і навряд чи йдеться про великі обсяги", - йдеться в повідомленні.

Реальні масштаби, за даними групи, виявилися куди серйозніші: кілька місяців тому відразу на низку білоруських підприємств надійшли замовлення на виготовлення протитанкових укріплень. Йшлося про виготовлення 20 000 - 30 000 штук, і це тільки заводах Гомельської області. 

Вдалося отримати точні виробничі креслення і з'ясувати, що наразі протитанкові надовби для рф випускають щонайменше 6 підприємств Білорусі. 

Також стали відомі характеристики і матеріали цих виробів, де їх виробляють, скільки коштують і головне, куди і для яких цілей їх постачають. 

Залізобетонні "зуби дракона" мають форму тетраедра і виробляються з бетону марки М400 або М550 (класу В40). Це спеціальний бетон, який має високі технічні характеристики за міцністю і довговічністю.

В росію "зуби дракона" перевозять на вантажівках із білоруськими та російськими номерами (зокрема брянської реєстрації), в одній вантажівці не менше ніж 15 - 20 "зубів". До росії вони потрапляють щонайменше через два прикордонні переходи.

За попередньою інформацією, одна з локацій, куди постачаються бетонні укріплення - с. воронок (брянська область).

Нагадаємо, навчання росії та білорусі продовжено щонайменше до 30 січня.

 
РосіяБілорусь

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