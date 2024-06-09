В Болгарії вшосте за три роки обирають депутатів в парламент
Про це повідомляє Associated Press.
Болгарці обирають 240 депутатів в Народних зборах, а також 17 мандатів в Європарламент.
На виборах до Народних зборів лідерами вважалися правоцентристська партія ГЄРБ на чолі з депутатом Бойком Борисовим, який тричі обіймав посаду прем’єр-міністра країни, а також реформістська коаліція "Ми продовжуємо зміни – Демократична Болгарія".
Болгарія - член НАТО, але багато людей у колишній комуністичній країні мають проросійські настрої, а повномасштабне вторгнення рф в Україну поглибило розбіжності між болгарами, збільшивши при цьому підтримку промосковських партій, пише агенція.
Разхом з тим, є ознаки того, що ультранаціоналістична партія "Відродження", яка рішуче виступає проти будь-яких дій проти кремля, може отримати більше місць у Народних зборах, а також вперше вибороти місце в Європарламенті.
Також сьогодні - "Супернеділя" в Європі: вибори в Європарламенті.