В Болгарії вшосте за три роки обирають депутатів в парламент

Сьогодні в Болгарії проходять шості за три роки парламентські вибори і також вибори до Європейського парламенту.

Про це повідомляє Associated Press.

Болгарці обирають 240 депутатів в Народних зборах, а також 17 мандатів в Європарламент.

На виборах до Народних зборів лідерами вважалися правоцентристська партія ГЄРБ на чолі з депутатом Бойком Борисовим, який тричі обіймав посаду прем’єр-міністра країни, а також реформістська коаліція "Ми продовжуємо зміни – Демократична Болгарія".

Болгарія - член НАТО, але багато людей у колишній комуністичній країні мають проросійські настрої, а повномасштабне вторгнення рф в Україну поглибило розбіжності між болгарами, збільшивши при цьому підтримку промосковських партій, пише агенція.

Разхом з тим, є ознаки того, що ультранаціоналістична партія "Відродження", яка рішуче виступає проти будь-яких дій проти кремля, може отримати більше місць у Народних зборах, а також вперше вибороти місце в Європарламенті.

Також сьогодні - "Супернеділя" в Європі: вибори в Європарламенті.