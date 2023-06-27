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У Великій Британії почались тренування в рамках Sea Breeze-2023

27 червня 2023, 17:34
У Великій Британії почались тренування в рамках Sea Breeze-2023
Facebook ВМС ЗС України
В шотландському місті Глазго за участі представників 18 країн-учасниць відбулась урочиста церемонія відкриття комплексу тренувань у рамках серії навчань Sea Breeze-2023, в яких беруть участь Військово-морські сили Збройних сил України.

Про це ВМС України повідомляють на Facebook-сторінці.

"Головним завданням комплексу тренувань в рамках навчання Sea Breeze-2023 є підготовка до планування та ведення протимінних дій. Основний акцент робиться на проведенні підготовки штабу тактичної групи протимінних дій до планування та ведення протимінних дій відповідно до стандартів та процедур НАТО із залученням зразків озброєння та військової техніки, яку ВМС ЗС України отримали від країн-партнерів", – йдеться в дописі. 

Важлива і підготовка протимінних кораблів ВМС ЗСУ класу Sandown "Черкаси" і "Чернігів", груп підводного розмінування та підводних безпілотних апаратів до ведення протимінних дій у складі тактичних груп.

"Досвід, який вже набули екіпажі українських протимінних кораблів та професіоналізм країн-учасниць, забезпечать високу ефективність проведення тренувань. Головним результатом тренувань в рамках навчання Sea Breeze-2023 стане готовність багатонаціональних сил до проведення операції зі звільнення Чорного моря від мінної безпеки та відновленню безпечного судноплавства", – зазначили у ВМС.

Командувач ВМС віцеадмірал Олексій Неїжпапа також був присутній на урочистій церемонії. 

"В умовах війни росії проти України ми змогли якісно спланувати тренування та зробити усе необхідне для його організованого проведення", – сказав він. 

Неїжпапа подякував Великій Британії та її військовому керівництву за надання своєї території та інфраструктури для проведення тренувань і за підтримку ВМС України, подякував командувачу 6-го флоту ВМС США за сприяння навчанню та підтримку.

"Переконаний, що майбутні злагоджені дії учасників навчань сприятимуть зміцненню регіональної безпеки та стабільності в Чорному морі", – додав командувач ВМС ЗСУ.

Раніше розвідка Британії заявила, що ЗСУ відвоювали територію, окуповану з 2014.
ЗСУSea Breeze-2023

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