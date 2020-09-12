В Британії попередили про алергічні реакції на вакцину Pfizer/BioNTech
З застереження агентство виступило після виявлення алергічних реакцій у перших вакцинованих від коронавірусу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Британія напередодні розпочала програму масової вакцинації населення препаратом Pfizer/BioNTech. У двох співробітників національної служби охорони здоров’я, які одними з перших отримали укол, зафіксували алергічні реакції.
Вони пройшли курс лікування і тепер почуваються в порядку. Вважається, що у них виникла анафілактоїдна реакція - набагато легша, ніж анафілаксія, яка, як правило, включає шкірний висип, задишку, а іноді і падіння артеріального тиску.
Обидва співробітники служби страждають від серйозної алергієї і носять з собою автоін'єктори з адреналіном.
Подібні реакції не спостерігалися в клінічних випробуваннях цього препарату. Водночас люди з алергічними реакціями в анамнезі не брали участь у випробуваннях.
Агентство з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення (MHRA) заявило, що рекомендує усім, у кого проявлялась серйозна алергічна реакція на ліки, продукти харчування або вакцини, не робити щеплення.
Національна служба охорони здоров’я Англії заявила, що з середи у всіх пацієнтів, яким призначена вакцина Pfizer/BioNTech, будуть запитувати, чи є у них в анамнезі алергічні реакції.
Велика Британія стала першою країною у світі, яка минулого тижня схвалила вакцину Pfizer/BioNTech для масової вакцинації населення.
Нагадуємо, що Велика Британія першою на Заході починає масову вакцинацію від COVID-19
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