Роботу аеропорту "Саутенд" було паралізовано.

Сьогодні, 14 липня, через падіння невеликого літака у британському аеропорту "Саутенд" загинули чотири людини, а рейси було відтерміновано на кілька годин.

Про це повідомляє телеканал Sky News.

Аеропорт було зачинено до подальшого повідомлення після аварії невеликого літака.

Відомо, що авіакомпанія Zeusch Aviation, що базується в аеропорту Лелістад у Нідерландах, підтвердила, що її рейс SUZ1 "потрапив в аварію" в аеропорту, і висловила співчуття "всім, хто постраждав".

Літак, який попав в авіатрощу це Beech B200 Super King Air, він вилетів о 15:48 і прямував до міста Лелістад у Нідерландах.

Пілоти "помахали" сім'ям, які спостерігали за літаками, однак через кілька секунд після зльоту - літак розбився.

На початку місяця ми писали, що на Майорці через хибну сигналізацію постраждали майже 20 людей.