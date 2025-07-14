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У Британії в аеропорту розбився літак: четверо людей загинуло

14 липня 2025, 16:27
У Британії в аеропорту розбився літак: четверо людей загинуло
Wikipedia
Роботу аеропорту "Саутенд" було паралізовано.

Сьогодні, 14 липня, через падіння невеликого літака у британському аеропорту "Саутенд" загинули чотири людини, а рейси було відтерміновано на кілька годин. 

Про це повідомляє телеканал Sky News.

Аеропорт було зачинено до подальшого повідомлення після аварії невеликого літака. 

Відомо, що авіакомпанія Zeusch Aviation, що базується в аеропорту Лелістад у Нідерландах, підтвердила, що її рейс SUZ1 "потрапив в аварію" в аеропорту, і висловила співчуття "всім, хто постраждав".

Літак, який попав в авіатрощу це Beech B200 Super King Air, він вилетів о 15:48 і прямував до міста Лелістад у Нідерландах.

Пілоти "помахали" сім'ям, які спостерігали за літаками, однак через кілька секунд після зльоту - літак розбився. 

На початку місяця ми писали, що на Майорці через хибну сигналізацію постраждали майже 20 людей.

 

Велика Британіяавіатроща

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