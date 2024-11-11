Але країни Європи мають робити більші внески для фінансування Альянсу.

Новообраний американський президент Дональд Трамп не ухвалить рішення про вихід країни з НАТО.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі в інтерв'ю телеканалу Sky News.

"Я не очікую, що США відвернуться від НАТО. Вони визнають важливість Альянсу, і вони визнають важливість уникнення подальшого конфлікту в Європі", - сказав він

Міністр додав, що Трамп справедливо підштовхував європейські країни робити більші внески для фінансування НАТО.

За словами глави Гілі, Велика Британія взяла зобов'язання витрачати на оборону 2,5% ВВП, і пообіцяла збільшила витрати у 2025 році на 3 млрд фунтів стерлінгів.

Ще раніше країни-члени НАТО зобов'язалися витрачати щонайменше 2% ВВП на оборону до 2024 року.

Очікується, що лише 23 з 32 країн виконають цю обіцянку до кінця року.

На сьогодні найбільша частка витрат на оборону спостерігається у Польщі - 4,1% ВВП, на другому місці Естонія - 3,4%, на третьому США - 3,4%, а Британія посідає дев’яте місце в цьому списку з 2,3% ВВП.

Крім того, глава МЗС Німеччини заявила, що 2% ВВП на оборону вже недостатньо.