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В Британії виявили чергову російську шпигунську мережу

09 березня 2025, 11:43
В Британії виявили чергову російську шпигунську мережу
Фото: Ukrinform
Вони націлились на двох відомих журналістів.

У Великій Британії було виявлено нову російську шпигунську операцію, дії якої були спрямовані проти російських "дисидентів" у Сполученому Королівстві. 

Про це повідомляє британська газета The Guardian.

Їхніми цілями були відомий журналіст-розслідувач видання "Bellingcat" Христо Грозєв і головний редактор видання Insider Роман Доброхотов.

Видання пише, що ці журналісти відповідали за викриття двох офіцерів російської військової розвідки, які намагалися вбити Сергія Скрипаля і його дочку Юлію в Солсбері в 2018 році.

росіянин Доброхотов, який втік з москви в 2021 році та з січня 2023 року перебрався до Британії, за ним та його родиною стежила група з шести болгар, засуджених за шпигунство на користь рф, і він отримав інформацію про нові спроби свого переслідування.

"Минулої весни я отримав попередження від поліції. Ці спроби тривають", - сказав той.

Подробиці попередження, наданого Доброхотову, не розголошуються на його прохання, як і місцезнаходження його з дружиною і двома синами.

Шість громадян Болгарії зі статусом резидентів Великої Британії - Ваня Габерова, Катрін Іванова, Тихомир Іванчев, Орлін Русев, Бісер Джамбазов та Іван Стоянов - були засуджені за проведення шпигунських операцій в країні і за кордоном.

44-річний Ян Марсалек, який є громадянином Австрії, працював російським агентом і керував британською операцією з Москви. Його розшукували за зв'язки з імовірним шахрайством на 1,6 мільярда фунтів стерлінгів у німецькій фінансовій компанії Wirecard.

Після засудження у Британії шести болгар за шпигунство поліція попередила про подальші операції рф проти своїх цілей, зокрема дисидентів і викривачів.

В поліції кажуть, що за Доброхотовим стежили настільки пильно, що пін-код його iPhone підібрав один зі шпигунів, який сидів поруч із ним у літаку.

Також в групі були дискусії щодо отруєння Доброхотова рицином на вулицях Лондона або викрадення його на невеликому човні.

Британська поліція попередила нову спробу нападу на Доброхотова через кілька місяців після арешту шпигунської групи в лютому 2024 року, а розслідувальна робота Доброхотов в Insider призвела до того, що 80 компаній і 60 осіб потрапили під економічні санкції з боку країн Заходу через їх роль у сприянні війні рф проти України.

"Я зрозумів, що після арешту болгар до мене і Христо має бути ще якась постійна увага, тому що ми не припинили свою роботу. Також, оскільки наше джерело повідомило нам, що після арешту цієї команди, підконтрольної ФСБ, завдання - те саме завдання - тепер передано ГРУ", - розказав Доброхотов.

Представник антитерористичної поліції Британії розповів, що відомство "тісно співпрацює з поліцейськими силами, партнерами та громадами, щоб виявити будь-яку репресивну діяльність іноземних держав у Великій Британії та намагатиметься перервати цю діяльність, де це можливо".

Нагадаємо, що Марсалека затримали в 2023 році. Раніше затримані в Британії шпигуни працювали на агента спецслужби рф. За версією слідства, главу болгарської банди шпигунів у Британії Орліна Русєва найняв Ян Марсалек - колишній директор німецької платіжної компанії Wirecard і шахрай.

 

РосіяВелика Британіяшпигуни

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