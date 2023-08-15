В Британії затримали трьох російських шпигунів
15 серпня 2023, 15:33
Фото: Ukrinform
Британські правоохоронці затримали трьох громадян Болгарії, яких підозрюють у шпигунстві на користь спецслужб росії.
Про це повідомляє BBC.
Підозрювані громадяни Болгарії, їх було затримано ще в лютому і з того часу вони перебувли під вартою.
За версією слідства, 45-річний Орлін Руссев, 41-річний Бізер Джамбазов та 31-річна Катрін Іванова жили у Британії, проте при цьому працювали на російські спецслужби.Нагадаємо, що днями в Польщі знову затримали двох росіян – просували "Вагнер" і шпигували.