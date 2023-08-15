Британські правоохоронці затримали трьох громадян Болгарії, яких підозрюють у шпигунстві на користь спецслужб росії.

Про це повідомляє BBC.

Підозрювані громадяни Болгарії, їх було затримано ще в лютому і з того часу вони перебувли під вартою.

За версією слідства, 45-річний Орлін Руссев, 41-річний Бізер Джамбазов та 31-річна Катрін Іванова жили у Британії, проте при цьому працювали на російські спецслужби.