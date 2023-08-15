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В Британії затримали трьох російських шпигунів

15 серпня 2023, 15:33
В Британії затримали трьох російських шпигунів
Фото: Ukrinform
Британські правоохоронці затримали трьох громадян Болгарії, яких підозрюють у шпигунстві на користь спецслужб росії.

Про це повідомляє BBC.

Підозрювані громадяни Болгарії, їх було затримано ще в лютому і з того часу вони перебувли під вартою.

За версією слідства, 45-річний Орлін Руссев, 41-річний Бізер Джамбазов та 31-річна Катрін Іванова жили у Британії, проте при цьому працювали на російські спецслужби.

Нагадаємо, що днями в Польщі знову затримали двох росіян – просували "Вагнер" і шпигували.
РосіяБолгаріяБританіяшпигуни

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