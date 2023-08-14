В Польщі знову затримали двох росіян – просували "Вагнер" і шпигували
14 серпня 2023, 12:59
Співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали двох росіян, які розповсюджували пропагандистські матеріали ПВК "Вагнер".
Про це міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський написав в X (Twitter).
"Агентство внутрішньої безпеки спільно з поліцією виявило і затримало двох росіян, які у Кракові та Варшаві поширювали пропагандистські матеріали групи Вагнера", - йдеться в дописі.
Камінський додав, що обом росіянам висунули звинувачення у шпигунстві. Їх узяли під варту.Нагадаємо, що на початку серпня в Польщі було затримано білоруса, якого підозрюють у шпигунстві на росію.